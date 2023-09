Mit den beiden letztgenannten Punkten wird garantiert, dass die von einem Veranstalter angebotenen Aus- und Fortbildungen nach national und international gültigen Qualitätsstandards durchgeführt werden. Lange Erfahrung am Markt sorgt in der Regel dafür, dass die Vortragenden neben fachlicher Kompetenz auch die Verbindung zur Praxis im Auge behalten.



Quality Austria ist mit seiner inzwischen zwanzigjährigen Tätigkeit und mehr als 100.000 ausgebildeten Personen ein Anbieter für Weiterbildung, der den oben genannten Anforderungen in jeder Hinsicht entspricht. Dem Bereich Compliance räumt Quality Austria in seinem Angebot viel Platz ein. So finden sich im aktuellen Kursprogramm Veranstaltungen zum Thema Risiko- und Sicherheitsmanagement ebenso wie zu Korruptionsvorbeugung oder zur Umsetzung von Compliance-Management-Systemen. Aktuellen Entwicklungen wie dem seit Jahresanfang gültigen Hinweisgeberinnenschutzgesetz wird dabei ebenfalls Augenmerk geschenkt.