„Zuerst ging es um die Netze, Datenleitungen und Bandbreiten, dann verlagerte sich das Geschehen auf standortübergreifendes Arbeiten und Home-Office. Zentral dabei das Thema Security, weil sich sehr viel Cyber-Crime dorthin verlagert“, so Peter Lenz, Managing Director T-Systems Alpine, zu den pandemiebedingten Anforderungen. Um bei all diesen Punkten nun moderne Technologien kostenflexibel einsetzen zu können ohne eigene IT-Infrastrukturen oder Software-Lizenzen halten zu müssen, vertrauen Betriebe zunehmend auf moderne Cloud-Dienste und die beinhalten auch die komplette Bandbreite der betriebswirtschaftlich wichtigen SAP-Anwendungen.



T-Systems hat über sein Wiener Rechenzentrum zum Thema SAP-Outsourcing gleich mehrere Projekte für Unternehmen umgesetzt, darunter die Niederösterreichische Egston Holding oder Frutura, ein Produktions- und Lieferbetrieb für den Lebensmittelhandel. Der IT-Dienstleister bedient Betriebe und Institutionen auch mit seiner Security-Expertise, zuletzt wurde für die Schmid Industrieholding eine cloudbasierte Sicherheitsplattform implementiert. Speziell für das KMU-Segment wurde zudem der sogenannte Magenta Security Shield als individuell nutzbare Lösung geschaffen.



Aktuell kommt hinzu, dass unvorhergesehene Ereignisse wie die angespannte geopolitische Situation Unternehmen wie Verwaltung zwingen resilienter zu werden und dazu gehört auch die Klimakrise. Betriebe und die öffentliche Hand müssen schneller auf neue Herausforderungen in einem volatilen Umfeld reagieren.



Genau hier setzt dann eine nachhaltige Verankerung der digitalen Transformation an. „Nachhaltig innovationsfähig ist ein Betrieb dann, wenn Veränderungen nicht ständig die Komplexität so erhöhen, dass Unternehmen in ihrer Innovationsfähigkeit beeinträchtigt werden. Es braucht einen digitalen Kern, um dauerhafte und jeweils passgenaue Veränderbarkeit zu ermöglichen“, betont Peter Lenz von T-Systems Alpine Österreich und Schweiz.