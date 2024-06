1,16 Mrd. Euro an Forderungen wurden zur Insolvenz des kalifornischen Elektroauto-Startups Fisker in Österreich angemeldet. Grund dafür: Die Österreich-Tochter von Fisker, das sich seit kurzem in einem Insolvenzverfahren befindet, hat das Management der Auftragsfertigung bei Magna Steyr in Graz gemanagt. Ursprünglich plante Fisker, von Magna in Graz 40.000 Autos pro Jahr produzieren zu lassen, allerdings wurden bisher nur 10.000 gebaut. Die Liquidität des Unternehmens und der Fisker-Gruppe wurde laut Schulderangaben durch Fisker US zentral finanziert.

Im Insolvenzverfahren um die Österreich-Tochter des US-Elektroauto-Start-ups Fisker hat jetzt die erste Berichts- und Prüfungstagsatzung am Zivillandesgericht in Graz stattgefunden. Bis zum Ende der Anmeldefrist am 11. Juni wurden 161 nunmehr überprüfte Forderungen angemeldet: Insgesamt wurden Forderungen in der Höhe von mehr als 1,16 Mrd. Euro angemeldet, wovon 10,92 Mio. Euro anerkannt wurden, Forderungen über 1,15 Mrd. Euro werden somit bestritten.



