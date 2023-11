Die Corona-Pandemie hat Empl einen herben Rückschlag beschert, wie die "Tiroler Tageszeitung" (Mittwochausgabe) berichtet. Vor der Krise wurden noch mehr als 3.000 Aufbauten pro Jahr ausgeliefert. Im Vorjahr waren es nur mehr 1.500 Stück. Mit dem Auftrag des Bundesheeres werde man "wieder den Output der Vergangenheit" erreichen, kündigte Empl an. Empl beschäftigt nach eigenen Angaben in Kaltenbach in Tirol rund 430 Mitarbeitende, im deutschen Werk in Elster 180. Im Vorjahr erwirtschaftete der Fahrzeugbauer laut "TT" einen Umsatz in Höhe von 132 Millionen Euro (108 Millionen Euro in Tirol).

Noch im Mai hatte Empl angekündigt, außerhalb Europas produzieren zu wollen. "Wenn sich die Rahmenbedingungen nicht verbessern, gibt es bestimmte Produkte, die man in Zukunft nicht mehr als Kompletteinheit in Europa fertigen kann", so Empl damals. Geplant sei, die Komponentenfertigung projektbezogen in außereuropäische Länder zu verlagern. Als Gründe für die neue Strategie nannte der Geschäftsführer steigende Energie-, Lohn- und Rohstoffkosten sowie anhaltende Schwierigkeiten in der Lieferkette durch die Corona-Pandemie und den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine.