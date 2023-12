Insbesondere Singapur hat eine beachtliche Entwicklung hingelegt und sich zur führenden Metropole Asiens entwickelt. Laut Global Financial Centres Index ist der Stadtstaat heute der weltweit drittwichtigste Finanzmarkt nach New York und London. Zudem gewinnt Singapur für Unternehmen als Standort und regionales Zentrum für Asien bzw. den Asien-Pazifik-Raum immer mehr an Bedeutung. Auch Hongkong behält seine wichtige Brückenfunktion. Wer in China Geschäfte machen will, für den führt nach wie vor kein Weg an Hongkong vorbei.

