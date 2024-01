Laut der Austrian Energy Agency gäbe es durch Digitalisierungsanwendungen in Österreich bis zum Jahr 2040 je nach Szenario ein Energieeinsparungspotenzial von 11,1 TWh, bis zu 28,4 TWh im Ideal-Szenario. Vier bis zehn Prozent des Endenergieverbrauchs im Jahre 2040 könnten dadurch reduziert werden. Das entspricht etwa zwei bis zehn Prozent der Treibhausgasemissionen. Laut der Austrian Energy Agency sind die größten Effekte durch Digitalisierung in der Landwirtschaft, in der Logistik, beim Verkehr, aber auch im Smart Home Bereich möglich. Bei Telekommunikation und bei Rechenzentren wird allerdings ein starker Anstieg des Energieverbrauchs erwartet.

