Um Unternehmen bei der praktischen Umsetzung zu unterstützen, präsentiert das INDUSTRIEMAGAZIN in Kooperation mit inndata Datentechnik GmbH das kostenlose Webinar „HinweisgeberInnenschutzgesetz kompakt: Ein praktischer Leitfaden für Unternehmen“.



Im Webinar erhalten Sie nicht nur einen Überblick über die rechtlichen Grundlagen des HSchG, sondern auch Lösungsansätze für dessen Umsetzung. Experten wie Otto Handle von inndata und Rechtsanwalt Fabian Bösch von GPK werden tiefgreifende Einblicke in die technischen und rechtlichen Aspekte des HSchG geben.



Sie erfahren, wie Sie ein effektives Meldesystem in Ihrem Unternehmen implementieren können, das sowohl den gesetzlichen Anforderungen entspricht als auch das Vertrauen Ihrer Mitarbeitenden stärkt.

Geschäftsführer Florian Althaler von Austria Bau Tirol und Vorarlberg Handels GmbH wird in dem Zusammenhang aus seiner Erfahrung bei der Anwendung des HSchG und der Umsetzung des Meldesystems in seinem Unternehmen berichten.



Dieses Webinar ist eine unverzichtbare Ressource für alle, die sich mit Compliance und Unternehmensethik beschäftigen und sicherstellen möchten, dass ihr Unternehmen den neuen Anforderungen des HSchG gerecht wird.