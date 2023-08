Viele Unternehmen nutzen in diesem Bereich daher digitale Assistenten. LexisNexis bietet zum Beispiel für die Vertragserstellung mit dem Lexis ContractMaster ein Tool mit mehr als 500 Bausteinen. Neben Bausteinen für Inhalte, die in den meisten Verträgen vorkommen, beinhaltet das Paket auch Spezialbausteine für diverse Sonderfälle wie Bonizahlungen, Elternkarenzvereinbarungen oder Kündigungsschreiben.



Vor allem aber: Das System sorgt dafür, dass die Bausteine auf eine rechtlich einwandfreie Art zusammengefügt werden. So lässt der ContractMaster zum Beispiel nicht zu, dass Pflichtteile von Verträgen gelöscht werden. Die Bausteine selbst sind von der Anwaltskanzlei Eisenberg + Herzog geprüft, einer der zehn größten Kanzleien in Österreich. Und sie werden bei Änderungen der rechtlichen Vorgaben in Echtzeit angepasst.