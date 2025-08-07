Der Einfluss von Frauen in der österreichischen Wirtschaft nimmt stetig zu – nicht nur in Zahlen, sondern auch in Sichtbarkeit, Verantwortung und Gestaltungsmacht. Doch wer sind die Frauen, die das wirtschaftliche Geschehen im Land maßgeblich mitbestimmen? Eine aktuelle Analyse bringt Klarheit: Das INDUSTRIEMAGAZIN hat gemeinsam mit dem Netzwerkanalyseinstitut FAS Research die 150 wichtigsten Businessfrauen Österreichs identifiziert und in einem umfassenden Ranking vorgestellt.

>>> 40 unter 40: Österreichs jüngste Top-Manager:innen

Das Ergebnis ist ein beeindruckendes Bild weiblicher Wirtschaftskompetenz: Ob Sabine Herlitschka (Infineon Technologies), Carola Richter (Voestalpine) oder Katharina List-Nagl (F. LIST) – sie alle stehen exemplarisch für weibliches Leadership in Österreich. Sie führen Konzerne mit Milliardenumsätzen, treiben Forschung und Innovation voran und engagieren sich in wirtschaftspolitischen Initiativen.

Verpassen Sie keine Entwicklungen auf Österreichs Führungsetagen: Abonnieren Sie unser Daily Briefing – mit exklusiven Einblicken zu Top-Manager:innen, Business-Trends und Wirtschaftsgeschehen. Werktags um 7 Uhr direkt in Ihre Inbox.