Das Technologieunternehmen Fronius liefert mit seinen Produkten und Lösungen erneuerbare Energie. Es ist naheliegend, dass Fronius Energie auch in den eigenen Reihen nutzt.



So haben beispielsweise die an den österreichischen Firmenstandorten verbauten Photovoltaik-Anlagen im vergangenen Jahr rund 3.700 Megawattstunden an sauberem Öko-Strom geliefert.

Mit diesem Strom lädt das Unternehmen unter anderem die firmeneigenen Elektrofahrzeuge, derzeit 181 an der Zahl, was einem Anteil von 70 Prozent am gesamten Fuhrpark entspricht. In diesem Zusammenhang kommt Fronius EMIL, das smarte Lademanagement für E-Firmenautos, zum Einsatz. Die innovative E-Mobility-Software versorgt die komplette Flotte vollautomatisch mit Strom – intelligent, nutzerbasiert und individuell auf den Gesamtverbrauch abgestimmt. Heißt konkret, dass Lastspitzen und somit mögliche Shut-Downs effektiv vermieden werden.

„Wir konnten durch die große Anzahl an Elektroautos in unserem Fuhrpark allein 2024 rund 630 Tonnen CO 2 einsparen“, weiß Katrin Helmberger, Leiterin Corporate Sustainability. „Insgesamt gibt es bei Fronius in Österreich schon mehr als 400 E-Ladestationen, die wir für die Firmenflotte sowie für die privaten Fahrzeuge unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Verfügung stellen.“

Und damit nicht genug: Mit dem Sonnenstrom vom Dach führt Fronius außerdem der Staplerflotte neue Energie zu – und das nicht nur in den eigenen Reihen. „Das Laden von Antriebsbatterien in der Intralogistik gehört zu unserem Kerngeschäft“, sagt Helmberger. „Wenn dieses Laden über den emissionsneutral erzeugten Sonnenstrom vom Dach erfolgt, vereinen wir gleich zwei nachhaltige Welten. Das passiert an unserem Fertigungsstandort in Sattledt tagtäglich.“