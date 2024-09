Der Ausbau der Self-Service-Stationen schreitet ebenfalls voran. Bis Ende des Jahres sollen etwa 1.500 solcher Stationen in Betrieb sein. „Wir sehen, dass dieses Angebot von den Kundinnen und Kunden sehr gut angenommen wird“, so Oblin.

Wie auch der scheidende Post-Chef Georg Pölzl, lobt Oblin das Paketgeschäft der türkischen Tochtergesellschaft Aras Kargo. Die Türkei sei ein wachstumsstarker Markt: „Wir sehen die Türkei auch als Brückenkopf in eine spannende Region, die paketmäßig noch nicht so gut erschlossen ist wie West- und Osteuropa“.



In Sachen Nachhaltigkeit plant die Post, ihre Vorreiterrolle zu festigen. Der Ausbau der E-Auto-Flotte, begonnen unter Pölzl, wird weiter vorangetrieben, und es sollen jährlich 40 bis 50 Mio. Euro in neue Fahrzeuge investiert werden. Mit dem Ausbau der Photovoltaikanlagen will das Unternehmen 25 bis 30 Prozent des eigenen Strombedarfs decken. Die großen Dachflächen der Logistikzentren böten zudem noch „Fantasie“, um Strom zu Spitzenzeiten zu speichern und bei Bedarf abzugeben.



Zur Nationalratswahl äußerte sich Oblin mit der Hoffnung auf eine Regierung, die „die großen Reformen anpackt“. Er verwies auf die gegenwärtigen Herausforderungen in der Wirtschaft: „Wir sehen, wie der Handel sehr stark in die Zange kommt“, etwa durch den Druck von Amazon und chinesischen Marktplätzen wie Temu.