Als erste Frau im Vorstand in der Geschichte der Post wird Potisk-Eibensteiner laut der Aussendung nicht nur alle Finanzfunktionen übernehmen, sondern auch die Bereiche Konzern-Immobilien, Konzern-IT & -Einkauf sowie Konzern-Recht verantworten. Zudem soll sie in der bank99 eine „aktive Aufsichtsratsrolle mit Fokus auf die Finanz- und IT-Agenden“ einnehmen. Zusätzlich wurde Peter Umundum, der Vorstandsdirektor für Paket und Logistik, zum Generaldirektor-Stellvertreter ernannt, wie das Unternehmen weiter bekanntgab.

Barbara Potisk-Eibensteiner, geboren 1968 in Graz, absolvierte ihr Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Karl-Franzens-Universität in Graz mit dem Schwerpunkt Banken und Versicherungen. Ihre berufliche Karriere begann sie 1991 bei der Creditanstalt. Bereits 1995 wechselte sie zur Böhler-Uddeholm AG, wo sie die Rolle der Group Treasurer übernahm. 2007 trat sie in die RHI AG ein und stieg dort 2012 zur CFO auf, eine Position, die sie bis zur Fusion mit Magnesita 2017 innehatte. Seitdem ist Potisk-Eibensteiner Group CFO des Papier- und Zellstoffunternehmens Heinzel Group. Zusätzlich leitet sie den Aufsichtsrat der börsennotierten Euro Telesites AG.