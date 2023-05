Die Industrie kommt ihrer Vision einer End-to-End-Daten-Lösung, die vom ERP bis auf die Einzelmaschinenebene reicht und bisher manuelle Dokumentationsschritte automatisiert, also schon nahe. Speziell zwei Optimierungsthemen - Ausschuss und Maschinen-Stillstandzeiten - „treiben Unternehmen quer durch die Bank um", sagt Bernhard Rumpl.

Dass Tietoevry die Rolle als Integrator dabei recht routiniert ausspielen kann, liegt auch an den Weichenstellungen der jüngeren Zeit. Zu Microsoft und dessen Cloud-Computing-Plattform Azure wurden noch engere Bande geknüpft. Man selbst setze auf einen "neutralen Integrationsstandard".



Ihre wahren Stärken spielt die Cloud folglich schon heute bei entsprechender Skalierung aus. Oder in einer nahen oder etwas ferneren Zukunft, in der Projekte um die Meriten künstlicher Intelligenz bereichert werden. "Die eine Killerapplikation" sehe Rumpl zwar noch nicht. Vielmehr gehe es vorerst um die Basisarbeit, um sich bei KI "nicht immer in riesigen Integrationsprojekten zu verlieren."

Deshalb ist der IT-Dienstleister beim EU-Projekt Fudipo an Bord, das auf elegantere Wege zur Kombination komplexer mathematischer Methoden, Messverfahren und Prozesse in der Industrie abzielt. "Es benötigt noch einige Konsolidierungsarbeit bei den Daten, bevor ein großflächigerer KI-Einsatz den erhofften Mehrwert auch wirklich bringt", sagt Rumpl.