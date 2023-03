Die Microsoft Tech Conference Austria ist das IT-Event des Jahres. Es bietet zwei Tage lang alles, was man über Digitalisierung wissen muss. Von Internet of Things über Modern Workplace bis hin zu Azure Infrastructure und Digital Applications. Über 40 internationale Expert*innen teilen ihre Einsichten zu brandaktuellen Themen und zeigen in praxisnahen Demos und Workshops, wie man das Wissen umsetzen kann. Dazu erfährt man, welche Weiterbildungen relevant sind, um die Digitalisierung im Unternehmen voranzutreiben. Die TC23 findet im Colosseum 21 statt, einer neuen Location in Floridsdorf mit 200 Parkplätzen. Mit über 600 Microsoft-Partnern und -Kunden aus ganz Österreich ist es eine ideale Möglichkeit sich zu vernetzen.



KI unternehmensrelevant anwenden



„Österreichs Unternehmen geben Gas“, beschreibt Keynote-Speakerin Isabell Claus die aktuellen Anstrengungen, KI-Anwendungen in ihre Unternehmen einzubauen. Das zeigt eine Umfrage der Suchmaschine thinkers.ai. Sie stellte seit Ende 2022 einen Anstieg von KI-Pilotprojekten in Unternehmen von 22 auf 32 Prozent fest. Kein Wunder, denn KI ist ein wesentlicher Treiber für die digitale Transformation. Darüber wird Isabell Claus, die Mitgründerin von thinkers.ai, in ihrer Keynote am 19. April sprechen. „KI verändert gerade die Wirtschaft, die Arbeit und das Lernen“, sagt Claus, „Für Unternehmen stellt sich die Frage: Wollen sie daran teilnehmen oder es riskieren, in Zukunft abgehängt zu werden?“



IT at its best



„Dass sich die TC23 auf KI und Security fokussiert, hat sich ganz natürlich durch die aktuellen Fortschritte von Lösungen wie ChatGPT oder Bing ergeben“, sagt Michael Swoboda, Veranstalter der TC23 und Geschäftsführer von ETC, „Der Wunsch der Unternehmen, Arbeitsprozesse zu automatisieren und zu vereinfachen, ist sehr groß. In dieser Phase der digitalen Transformation geht es darum, worauf Unternehmen setzen sollten. Die TC23 bietet dazu geballtes, praxisnahes Wissen von hochkarätigen, internationalen Speaker*innen.“ Besucher*innen schätzen neben dem tollen Rahmen die Themenvielfalt und den spannenden Austausch mit anderen IT-Expert*innen.



Von den besten IT-Expert*innen lernen



Dagmar Heidecker ist IT-Sicherheitsexpertin bei Microsoft. Sie hilft Unternehmen, die von Hackern angegriffen wurden oder ihre IT neu aufsetzen müssen. In ihrem Talk zeigt sie, wie Hacker Azure und Active Directory ausnutzen können und wie man sich davor schützen kann. Sebastiano Galazzo ist ein KI-Spezialist, der digitale Zwillinge erstellt. In seinem Vortrag, der von der Netflix-Serie „Black Mirror” inspiriert ist, zeigt er, wie man eine digitale Kopie von sich selbst machen kann, die die eigene Persönlichkeit, Gedanken und Hobbys abbildet. Er erklärt, wie man mit dieser Kopie digital interagieren und sie verschiedene Aufgaben erledigen lassen kann. Dass Nachhaltigkeit nicht nur als Verantwortung, sondern auch als große Chance gesehen werden kann, zeigt Lukas Keller, Leiter Business Development des Digitalisierungs-Spezialisten Tietoevry Austria. In seinem Talk zeigt er spannende Anwendungsbeispiele, wie Energiemanagement-Lösungen helfen können, die Energiekrise zu bewältigen und den Klimaschutz voranzutreiben.

https://www.techconference.at