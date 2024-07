Zumtobel erwartet auch durch eine EU-Verordnung neues Geschäft, die Unternehmen ab einem gewissen Energieverbrauch zur Nutzung von Lichtmanagement-Systemen verpflichtet. Ab Herbst könne Zumtobel ein neues Produkt hierfür anbieten, so der Manager.



Nach einem "sozialverträglichen Abbau" von 170 Mitarbeitenden im Vorjahr, vor allem in Vorarlberg, plant Zumtobel im neuen Geschäftsjahr wieder 100 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einzustellen, insbesondere in Forschung & Entwicklung am Hauptsitz in Dornbirn. Derzeit beschäftigt das Unternehmen rund 5.000 Menschen.

Der Vorstand schlägt eine Dividende von 0,25 Euro je Aktie vor, was 44 Prozent des Nettogewinns entspricht. Der Nettogewinn hatte sich von 2022/23 auf 2023/24 von 60 auf knapp 25 Mio. Euro mehr als halbiert. Der Umsatz sank um 6,8 Prozent auf 1,1 Mrd. Euro, währungsbereinigt betrug das Minus 5,8 Prozent.



Im Components Segment ging der Umsatz um 18,5 Prozent auf 299,4 Mio. Euro zurück, bedingt durch verhaltene Nachfrage und hohen Lagerbeständen bei den Kunden sowie starken Preiswettbewerb. Im Lighting Segment sank der Umsatz lediglich um 1,5 Prozent auf 889,3 Mio. Euro.



Das bereinigte operative Ergebnis (bereinigtes EBIT) betrug im Geschäftsjahr 2023/24 57,3 Mio. Euro, nach 84,3 Mio. Euro im Vorjahr. Die bereinigte EBIT-Marge lag mit 5,1 Prozent im mittleren Bereich der prognostizierten Spanne von 4 bis 6 Prozent.