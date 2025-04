Aus Leonding kommen derweil nur noch gute Nachrichten für die neuen Eigentümer: In den ersten neun Monaten des Jahres 2024 hat Rosenbauer ein kräftiges Wachstum im Vergleich zur Vorjahresperiode verzeichnet – und scheint am Weg zum Turnaround gut voranzukommen: Operativ ist das Unternehmen im Plus, das Periodenergebnis sei nur noch wegen Sondereffekten negativ. Vor allem sind aber die Aussichten positiv: Rosenbauer verzeichnete in den ersten neun Monaten Aufträge im Wert von 1,2 Milliarden Euro – um ein Fünftel mehr als noch im Vorjahreszeitraum. Der Auftragsbestand legte dadurch auf 2,2 Mrd. Euro zu – und der Mitarbeiterstand stieg um fast 200 auf 4.440.

Ob die neuen Eigentümer auch in die operative Führung eingreifen, bleibt offen. Eigentlich galt ein Wechsel im Vorstand – aktuell bestehend aus CEO Sebastian Wolf, CFO Markus Richter und CSO Andreas Zeller – als sehr wahrscheinlich. Angesichts der positiven Entwicklung und der nun verkündeten Weichenstellung im Aufsichtsrat könnte sich das bestehende Management jedoch vorerst behaupten. In jedem Fall wird der Vorstand am 11. April die Jahresergebnisse 2024 im Steigenberger Hotel Herrenhof in Wien – und nicht wie üblich in Linz - präsentieren.