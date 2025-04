Die österreichische Papierindustrie setzt mit dem Frauennetzwerk Women4PaperIndustry ein starkes Zeichen für Diversität und Inklusion. Ziel der Plattform ist es, die Bedeutung von Frauen in der Branche hervorzuheben, ihre Beteiligung zu fördern und ihnen die notwendigen Ressourcen und Unterstützung für ihre berufliche Entwicklung zu bieten. So soll nicht nur die Gleichstellung gefördert werden, sondern auch die Innovationskraft und Effizienz der Unternehmen. "Die Branche wird nach wie vor als Old Economy wahrgenommen und als eine Branche, wo wo schwere körperliche Arbeit zu leisten ist und Frauen sich nicht angesprochen fühlen", sagt Eckhardt. Genau dort setze man mit dem Frauennetzwerk an. "Wir versuchen, die Attraktivität der Papierindustrie zu steigern, indem wir zeigen, was die Branche an tollen Jobs zu bieten hat", sagt sie.



Plus bei weiblichen Lehrlingen.

Ein erster Etappenerfolg ist schon gelungen. Während die Anzahl der Beschäftigten mit rund 7.600 im Jahr 2023 im Vergleich zu 2022 nahezu unverändert blieb, verschob sich die Verteilung zugunsten weiblicher Beschäftigter, die um 1,6 Prozent zunahmen. Besonders erfreulich ist die Entwicklung bei den jungen Beschäftigten: Weibliche Lehrlinge machen bereits 15,2 Prozent der jungen Auszubildenden aus, was deutlich über dem Gesamtfrauenanteil von 11,3 Prozent liegt.