"Das könnte sonst leicht Overheadcharakter bekommen", sagt sie. Und sie will ganz nach dem Leitsatz von CDTO Marcus Frantz Sicherheit in die DNA des Unternehmens integrieren. Dabei denkt sie nicht nur an Angreifer aus dem Cyberraum. Angriffsmuster seien vielfältig. "Es kann schon ausreichen, sich in die Hotellobby zu setzen und aufmerksam den Gesprächen von Hotelgästen zu lauschen", sagt sie.







Mitarbeite müssten auch darauf sensibilisiert werden. Ein guter Tag für die passionierte Bergsteigerin, die "CSI Cyber" wohl schauen würde, sofern ihr Security Risikobild viele grüne Lämpchen und keine roten aufleuchten lässt.