Chinesische Elektroautos in Europa : Wie Xpeng mit Magna die EU-Zölle austrickst – und E-Autos in Europa baut

18.09.2025
Xpeng startet mit Magna durch: In Graz entsteht die erste europäische Produktionslinie des chinesischen E-Auto-Herstellers. Während der Preiskampf am Heimatmarkt eskaliert, sichert sich Xpeng über den Standort Österreich direkten Zugang zum EU-Markt – und umgeht dabei die neuen Strafzölle. Für Magna ist der Auftrag überlebenswichtig: Die Elektroauto-Produktion in Graz wird zum Hoffnungsträger für die angeschlagene Autoindustrie in Österreich.

Inhalt

Xpeng präsentiert die Limousine P7 auf der IAA in München

Xpeng präsentiert die Limousine P7 auf der IAA in München – das Modell soll auch in Europa zum Aushängeschild werden.

- © Xpeng

Erstveröffentlichung
18.09.2025
Letzte Aktualisierung
18.09.2025
Dominique Otto