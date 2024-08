Der Sanierungsplan für die Fisker GmbH, das bisher größte Insolvenzverfahren in der Steiermark, wurde am Donnerstag am Zivillandesgericht in Graz von den Gläubigern in Absprache mit den Kreditschutzverbänden angenommen. Forderungen in Höhe von etwa 3,8 Milliarden Euro von 290 Gläubigern sollen mit einer Quote von 20 Prozent beglichen werden, wie in einer Aussendung von Fisker mitgeteilt wurde. Nach der ersten Berichts- und Prüfungstagsatzung wurden Forderungen in Höhe von mehr als 1,16 Milliarden Euro angemeldet, wovon lediglich 10,92 Millionen Euro anerkannt wurden.

>>> Fisker Insolvenz mit Forderungen von über einer Milliarde Euro

Der Sanierungsplan ist an verschiedene aufschiebende Bedingungen geknüpft, die bis zum 15. September erfüllt werden müssen. "Unter anderem muss eine Einigung mit Großgläubigern erzielt und diese von dem für Fisker US zuständigen US-amerikanischen Insolvenzgericht genehmigt werden", hieß es weiter.

Nie mehr die wichtigsten News aus Österreichs Industrie verpassen? Abonnieren Sie unser Daily Briefing: Was in der Industrie wichtig wird. Täglich um 7 Uhr in Ihrer Inbox. Hier geht’s zur Anmeldung!