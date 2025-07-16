Der Fisker Ocean galt als vielversprechende Antwort auf Tesla, VW und Hyundai: ein nachhaltiger, sportlicher Elektro-SUV mit innovativer Technik, optionalem Solardach und einer Reichweite von bis zu 630 Kilometern. Entwickelt von Designer Henrik Fisker, gebaut in Österreich, zu einem vergleichsweise günstigen Preis – so präsentierte sich der Ocean beim Marktstart.

>>> Fisker-Pleite wurde zur größten Insolvenz der Steiermark

Heute ist die Realität eine andere: Fisker meldete 2024 Insolvenz an, die Fahrzeuge sind unbrauchbar, tausende Besitzer sehen sich mit technischen Problemen, fehlendem Software-Support und einer ungewissen Zukunft konfrontiert. Was als grüne Mobilitätsrevolution begann, endet für viele Verbraucher in einem finanziellen und technischen Desaster.

