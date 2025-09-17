Magna erhält Großauftrag von Xpeng : Xpeng lässt bei Magna bauen - Produktion in Österreich offiziell bestätigt

17.09.2025
Mit der Produktion in Österreich entsteht die erste europäische Fertigungslinie des chinesischen E-Autoherstellers. Für die Grazer ist der Auftrag ein Rettungsanker in Zeiten wegbrechender Aufträge, für Xpeng ein Befreiungsschlag um dem ruinösen Preiskampf am chinesischen Heimatmarkt zu entkommen. So wird aus Graz ein Brückenkopf, von dem aus Xpeng seinen Siegeszug in Europa starten will.

Xpeng präsentiert die Limousine P7 auf der IAA in München

Xpeng präsentiert die Limousine P7 auf der IAA in München – das Modell soll auch in Europa zum Aushängeschild werden.

Dominique Otto