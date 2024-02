Mit deutlich weniger Gewinn als im Vorjahr muss sich der börsennotierte Baustoffriese Wienerberger begnügen. Wie der weltgrößte Ziegelhersteller am Mittwoch mitteilte, sank das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von gut einer Milliarde Euro auf 811 Millionen Euro. Der Umsatz ging von rund 5 Milliarden Euro auf 4,2 Milliarden Euro zurück. Das Unternehmen habe sich "in rückläufigen Baumärkten behauptet". "Besonders herausfordernd" sei das Marktumfeld gewesen.

>>> Nachhaltigkeit in der Industrie: Bedeutung, Möglichkeiten, Probleme

Das Unternehmen habe "sehr rasch in den gesamten Kostenmanagementprozess eingegriffen, was zu den guten Ergebnissen beigetragen hat", teilte Wienerberger mit. In einem schwachen Marktumfeld sei es gelungen, Marktanteile zu gewinnen; durch aktives Kosten- und Preismanagement sei es gelungen, die operative EBITDA-Marge von 23,6 auf 25,5 Prozent zu steigern. Langfristig bleibe der Bedarf an Wohnraum hoch. Vor allem im Neubausegment sei die Nachfrage im abgelaufenen Geschäftsjahr jedoch durch das hohe Zinsniveau gedämpft worden. Im Infrastrukturbereich hingegen zog die Nachfrage in der zweiten Jahreshälfte deutlich an.

Nie mehr die wichtigsten News aus Österreichs Industrie verpassen? Abonnieren Sie unser Daily Briefing: Was in der Industrie wichtig wird. Täglich um 7 Uhr in Ihrer Inbox. Hier geht’s zur Anmeldung!