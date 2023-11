Für das Schlussquartal erwartet wienerberger aufgrund der bisherigen Entwicklung ein weiterhin herausforderndes Marktumfeld wie in den ersten drei Quartalen. Für den nordamerikanischen Markt geht das Unternehmen von einer weiterhin stabilen Nachfrage auf niedrigerem Niveau aus, während in Westeuropa mit weiteren Rückgängen und in Osteuropa mit einer zunehmenden Stabilisierung gerechnet wird.

Wienerberger geht weiterhin davon aus, sich auch in Zukunft durch die konsequente Ausrichtung auf innovative, ökologische Lösungen und den Ausbau des Produktportfolios sowie durch die Strategie des wertschaffenden Wachstums erfolgreich behaupten zu können. Aufgrund der starken Position und der erwiesenen Widerstandsfähigkeit in Kombination mit Maßnahmen zur Steigerung der Profitabilität erwartet das Unternehmen daher auch für das Geschäftsjahr 2023 eine sehr solide Performance und bestätigt erneut, ein operatives EBITDA von 800 bis 820 Mio. € erwirtschaften zu wollen.

Im Dezember 2022 kündigte Wienerberger an, wesentliche Teile der Terreal Gruppe zu übernehmen - den historisch größten Schritt in der wertschaffenden Wachstumsstrategie des Unternehmens. Bisher hat wienerberger alle behördlichen Genehmigungen ohne wesentliche Nachbesserungen erhalten. Nun wartet das Unternehmen auf die Freigabe der Sekundärtransaktion durch die Kartellbehörden. Das Closing der Transaktion wird für Ende 2023 oder Anfang 2024 erwartet.