Das niederösterreichische Schalungstechnikunternehmen Doka mit Sitz in Amstetten übernimmt den Aluminiumschalungsexperten MFE mit Sitz in Malaysia. Wie das Unternehmen am Mittwoch in einer Aussendung mitteilte, sei damit ein weiterer Meilenstein in der Umsetzung des strategischen Wachstumsplans gesetzt worden. Über den Kaufpreis wurde vorerst Stillschweigen vereinbart. Rund 2.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind bei MFE beschäftigt. Doka ist mit zuletzt knapp 7.000 Mitarbeitern in über 60 Ländern an mehr als 170 Standorten tätig.

Mit der Übernahme stärkt Doka ihre Position in der Region Südostasien und Pazifik, die neben Nordamerika der wichtigste Wachstumsmarkt für das niederösterreichische Unternehmen ist. MFE Formwork Technology sei Marktführer bei monolithischen Aluminiumschalungen. Gemeinsam würden die beiden Unternehmen zu einem neuen großen Player im asiatisch-pazifischen Raum werden, so der Tenor.

