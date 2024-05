Wienerberger beobachtet eine Stabilisierung im Neubau in Westeuropa sowie erste Anzeichen einer Erholung in Osteuropa. In Großbritannien entwickle sich das Geschäft besser als erwartet. Auch im Renovierungsbereich rechnet Wienerberger mit besseren Geschäften, während der Infrastrukturbereich auf einem soliden Niveau bleibt und die Nachfrage stabil ist. Auch in Nordamerika entwickelt sich das Geschäft stabil, wenn auch auf niedrigerem Niveau.

>>> Wienerberger spürt Bauflaute: Gewinneinbruch für Ziegelhersteller

Für das Gesamtjahr 2024 rechnet Wienerberger weiterhin mit einem EBITDA zwischen 860 und 890 Millionen Euro, wobei das Ergebnis im ersten Halbjahr etwa 400 Millionen Euro betragen soll. Vorstandschef Heimo Scheuch erklärte, dass die bisherige Performance im April und Mai im Einklang mit der Jahresprognose liege. Langfristig rechnet Scheuch mit besseren Geschäften und erwartet, dass sich der Markt bis 2026 weiter erholen wird, sodass das Wienerberger-EBITDA 1,2 Milliarden Euro erreichen soll. "Ich sehe das Potenzial, vor allem Europa, aber auch Großbritannien und die USA, brauchen Investitionen in neuen Wohnraum", so der Vorstandschef, der Wienerberger gut für die Zukunft gerüstet sieht.