Die Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG (SBO) hat eine Akquisition in Dubai getätigt. Das Unternehmen Completion Technology FZCO wurde übernommen, um die Position im Bereich Well Completion außerhalb Nordamerikas zu stärken. Das Unternehmen ist führend in der Herstellung von Packern, die den Ringraum von der Förderleitung isolieren. Dadurch wird eine kontrollierte Förderung ermöglicht und die Förderrate aus dem Bohrloch erhöht, teilte SBO am Donnerstag mit.

Im vergangenen Geschäftsjahr, das am 31. Dezember 2022 endete, erwirtschaftete Praxis Completion Technology mit 30 Mitarbeitern einen Umsatz von rund 15 Mio. US-Dollar. Das Unternehmen wird eine Tochtergesellschaft von The WellBoss Company und ergänzt das Produktangebot von The WellBoss Company. The WellBoss Company ist seit vielen Jahren führend in der Herstellung von Ausrüstungen für die Komplettierung von Bohrlöchern.

Der Kaufvertrag wurde heute unterzeichnet. Das Closing ist für die zweite Jahreshälfte 2023 geplant, vorbehaltlich der erforderlichen behördlichen Genehmigungen.