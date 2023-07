Der Salzburger Heizungshersteller Windhager mit Sitz in Seekirchen schickt 179 seiner rund 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Österreich in die Kurzarbeit. Das Arbeitsmarktservice (AMS) genehmigte am Montag nach arbeitsmarktpolitischer Prüfung den Antrag des Unternehmens. Die Regelung gilt für drei Monate. Gearbeitet wird nur mehr zu 50 Prozent. Wie die Leiterin des AMS Salzburg, Jacqueline Beyer, gegenüber dem ORF Salzburg betonte, soll die Gewährung von Kurzarbeit eine Ausnahme bleiben.

>>> Christof Industries: „So etwas geht an keinem spurlos vorbei“

Das Unternehmen ist das einzige in Salzburg, das einen Antrag auf Kurzarbeit genehmigt bekommen hat, nachdem die Corona-Pandemie abgeklungen war. Das Arbeitsmarktservice (AMS) habe geprüft, ob die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht anderweitig am Arbeitsmarkt benötigt würden. Es sei aber im Sinne des AMS, die Mitarbeiter in den Betrieben zu halten und möglichst keine Arbeitslosigkeit zu produzieren, so Beyer. "Der Arbeitsmarkt hat sich inzwischen etwas eingetrübt - und die arbeitsmarktpolitische Prüfung hat ergeben, dass wir nicht alle Betroffenen sofort vermitteln hätten können", so Beyer.