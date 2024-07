Die voestalpine werde aus der Causa lernen und ihr internes Kontrollsystem weiterentwickeln und verbessern, wo notwendig, so Konzernchef Eibensteiner vor der versammelten Aktionärsschaft. Der Vorfall habe in den vergangenen Wochen für viel Aufmerksamkeit gesorgt und die voestalpine in der Öffentlichkeit "in ein falsches Licht gerückt". "Oder um es mit den Worten unseres Bundespräsidenten zu sagen: So sind wir nicht", erklärte Eibensteiner.



"Wir haben laufend unsere Ad-hoc-Pflicht überprüft. Wir wollten mit der Information erst in eine breite Öffentlichkeit gehen, wenn die Aufarbeitung des Falles abgeschlossen ist und wir umfassend informieren können, um öffentlichen Spekulationen über Schuld und Verantwortung keinen Raum zu geben", erläuterte der voestalpine-Chef das Vorgehen des Managements.



Der bisher bekannte Schaden im Detail: Die Bilanzmanipulation führte zu einem Wertberichtigungserfordernis von insgesamt 100 Mio. Euro. Das Eigenkapital zum 1. April 2022 wurde laut Eibensteiner rückwirkend um 81,6 Mio. Euro reduziert. "Das ist die Zeit auch zurück bis 2012/13", erklärte der CEO. Im Geschäftsjahr 2022/23 hätten die Auswirkungen in der Gewinn-und-Verlust-Rechnung (GuV) 1,4 Mio. Euro betragen und die Ergebnisse der ersten drei Quartale des Geschäftsjahres 2023/24 seien um rund 17 Mio. Euro korrigiert worden.

"Daraus ergibt sich das bereits erwähnte Wertberichtigungserfordernis von 100 Mio. Euro, wodurch sich das Eigenkapital der voestalpine AG zum 31. März 2024 von 7,6 Mrd. Euro auf 7,5 Mrd. Euro reduziert hat."



Eibensteiner betonte weiter: "Es kam zu keinem, ich betone es noch einmal, direkten Mittelabfluss und der Betrag von 100 Mio. Euro ist auch nicht als finanzieller Schaden zu sehen." Die bilanziellen Folgen seien mittlerweile rückwirkend korrigiert und vollständig im Jahresabschluss 2023/24 berücksichtigt.



Im Zuge der heutigen Hauptversammlung steht auch die Neuwahl des Aufsichtsrats auf der Tagesordnung. Eder wird sich ein letztes Mal zur Wahl stellen, "aber nur noch verkürzt, für drei Jahre", wie er sagte. Das habe zwei Gründe: "Erstens bin ich dann 75 und zweitens halte ich mich für ersetzbar", so Eder, der auf 50 Jahre Wirken in der anfangs noch verstaatlichten Voest zurückblickt.