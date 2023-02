Der Batteriehersteller Varta des österreichischen Investors Michael Tojner rechnet trotz Halbleiterknappheit und des Kriegs in der Ukraine mit einer Geschäftsbelebung in der zweiten Jahreshälfte. In der ersten Jahreshälfte gingen die Erlöse aber deutlich zurück.



Der Produktionsstart bei neuen Kundenprojekten und das letzte Quartal, das sich bisher im Bereich Haushaltsbatterien solide gezeigt hat, seien wichtige Wachstums- und Ergebnistreiber, teilte das Unternehmen mit. Insbesondere im Lithium-Ionen-Geschäft ist mit einer Belebung zu rechnen. Varta-Chef Herbert Schein sagt, dieses sei bereits der größte Markt. "Der Wunsch nach Mobilität und Unabhängigkeit in allen Bereichen des Lebens ist ungebrochen."

In der ersten Jahreshälfte ging der Erlös mit Lithium-Ionen-Batterien allerdings spürbar zurück. Insgesamt erwirtschaftete der Konzern von Jänner bis Juni Umsätze von 376,8 Millionen Euro nach knapp 400 Millionen Euro vor Jahresfrist. Der bereinigte Betriebsgewinn sank von 112,3 Millionen Euro im Vorjahr auf 68,9 Millionen Euro. Damit blieb das Unternehmen hinter den eigenen Zielen zurück.