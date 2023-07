Der kriselnde Batteriekonzern Varta des österreichischen Investors Michael Tojner hat für das Jahr 2023 einen pessimistischeren Ausblick: Der Umsatz werde nur noch das untere Ende der bisherigen Spanne von 820 bis 870 Millionen Euro erreichen, teilte das deutsche Unternehmen am Mittwoch mit. Zwischen 40 und 60 Millionen Euro soll das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) liegen.

Analysten hatten beim Umsatz bereits mit einem ähnlichen Wert gerechnet. Beim operativen Ergebnis liegt die neue Prognose deutlich unter den Erwartungen. 2022 war der Umsatz um ein Zehntel auf knapp 807 Millionen Euro gesunken, das bereinigte Ebitda lag bei 69,5 Millionen Euro.

