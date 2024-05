US-Präsident Joe Biden plant, die US-Zölle auf bestimmte Stahl- und Aluminiumimporte aus China zu verdreifachen und wirft Peking vor, überschüssigen Stahl zu Dumpingpreisen auf den Weltmarkt zu bringen. Laut Biden pumpt die chinesische Regierung staatliche Gelder in ihre Stahlunternehmen und drängt diese, weit mehr Stahl zu produzieren, als China tatsächlich benötigt. Dies erklärte der Demokrat am Mittwoch bei einer Wahlkampfrede in Pennsylvania. Biden kritisierte, dass die Preise "ungerechtfertigt niedrig" seien, da chinesische Stahlunternehmen sich keine Sorgen um ihre Gewinne machen müssten. "Sie konkurrieren nicht. Sie schummeln. Und wir haben den Schaden hier in Amerika gesehen", sagte er vor Stahlarbeitern in Pittsburgh. Er hatte seine Handelsbeauftragte kurz zuvor gebeten, Schritte zur Erhöhung der Zölle zu prüfen.

>>> Projekt Peak: Voestalpine-Mitbewerber Thyssenkrupp muss drastisch sparen

Ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums in Peking forderte die USA erneut auf, "die Grundregeln des fairen Wettbewerbs zu respektieren, sich an die Regeln der Welthandelsorganisation zu halten und ihre protektionistischen Maßnahmen gegenüber China einzustellen". China werde alle notwendigen Mittel ergreifen, um seine legitimen Rechte zu schützen. Das Weiße Haus kritisierte, dass amerikanische Arbeiter durch den Import chinesischer Produkte unfairer Konkurrenz ausgesetzt seien. Zudem seien die chinesischen Produkte äußerst emissionsintensiv. Bidens Wirtschaftsberaterin Lael Brainard erklärte, die durch politische Maßnahmen geförderte Überkapazität Chinas stelle "eine ernsthafte Gefahr für die Zukunft der amerikanischen Stahl- und Aluminiumindustrie" dar.



Der aktuelle Durchschnittszoll auf Stahl- und Aluminiumimporte aus China liegt bei 7,5 Prozent, eingeführt von Bidens Vorgänger Donald Trump. Ebenfalls am Mittwoch kündigte das Büro der Handelsbeauftragten Katherine Tai an, aufgrund einer Petition von fünf US-Gewerkschaften eine Untersuchung chinesischer Handelspraktiken im Schiffbau, in der Schifffahrt und im Logistiksektor einzuleiten. Stahl ist besonders im Schiffbau eine kritische Komponente.