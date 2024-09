Er sei, auch wenn es immer schwerer fällt, "ein überzeugter Freihändler", sagt Rob van Gils, CEO des Aluminiumhalbzeugeherstellers Hammerer Aluminium Industries. Freilich einer, der zuletzt nicht umhin gekommen ist, einen gewissen Protektionismus mit ins Denken aufzunehmen. Europa müsse sich von seiner Blauäugigkeit lösen, dass fairer Wettbewerb ohne Spielregeln funktioniert, sagt der HAI-Chef.





Lesen Sie auch: Rob van Gils: Der Hai-Man



So beobachtet er, wie chinesische Unternehmen in nicht der EU zugehörigen europäischen Staaten wie Serbien oder der Türkei derzeit massiv investieren und dort bisweilen hochsubventionierte Fertigungsstandorte hochziehen. Für sie gelte kein Green Deal und sie würden das Lieferkettengesetz wohl nur am Papier respektieren, sei zu befürchten. "So können Sie aus diesen low-Cost-Ländern in der Folge dank Freihandelsabkommen zollfrei in den europäischen Markt einführen", sagt van Gils.

Lesen Sie hier die vollständige Story: 15 Industriemanager über Europa



Wenn man dies zulässt, so der Manager, dürfe man sich eben auch nicht wundern, wenn den EU-Wettbewerbern "Auftrag um Auftrag verloren geht". Er sieht, werde nicht hart gegengesteuert, eine schleichende Gefahr für Europas etablierte Industrien. Mit Zeug "zum big bang", so van Gils.