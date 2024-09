Als Familienbetrieb hat Welser Profile mehr als 600 Kennzahlen im jährlichen Nachhaltigkeitsbericht zu implementieren, obwohl einem 360 Jahre alten Unternehmen Generationendenken wohl in die Wiege gelegt ist und Welser sich aktuell sogar mit Wiederaufforstung beschäftigt. Und während der Green Deal in Bürokratie erstickt, hauen die Amerikaner - Stichwort Inflation Reduction Act - "alles in die Wirtschaft rein", sagt Welser. So gibt es wohl fundamental unterschiedliche Positionen bei Harris und Trump - "nicht aber eine notorisch wirtschaftsfeindliche Haltung ", so Welser. Sein Fazit: Für die USA kann es im Moment wirtschaftlich nicht schlecht ausgehen. "Die sind in allen Branchen gesetzt".







Nie mehr eine wichtige News aus der Industrie verpassen? Abonnieren Sie unser Daily Briefing: Was in der Industrie wichtig wird. Täglich um 7 Uhr in ihrer Inbox. Hier geht’s zur Anmeldung!





Und Europa? Der Green Deal etwa war "extrem gut gemeint, aber nicht praktikabel umgesetzt", meint Welser. Der sich die Antrittsrede der alten neuen Kommissionschefin sehr genau angehört hat. Sein Fazit: Dass massive Kapitalströme aus Europa mangels Alternativen abwandern, sei wohl bewusst. Auch der Frust vieler Industrieunternehmen, die gar nicht anders könnten, als Arbeitsplätze abwandern zu lassen.