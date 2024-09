Die voestalpine hat infolge der im Juni bekannt gewordenen Bilanzfälschungen bei einer deutschen Tochterfirma am Dienstag Strafanzeige gegen zwei ehemalige Geschäftsführer erstattet. Nachdem die internen Untersuchungen zu den "ergebnisverbessernden Fehlbuchungen" abgeschlossen wurden, bezifferte Voestalpine-CEO Herbert Eibensteiner den entstandenen Schaden auf einen niedrigen einstelligen Millionenbetrag. Dies teilte er am Dienstagnachmittag in Wien während einer Pressekonferenz mit.

Die Unregelmäßigkeiten in der deutschen Gesellschaft der Metal Forming Division waren bereits im Juni im Geschäftsbericht der voestalpine erwähnt worden, ohne dass darüber aktiv informiert wurde. Dazu erklärte Eibensteiner: „Zu keinem Zeitpunkt haben wir eine Ad-hoc-Pflicht gesehen“, und begründete dies mit dem vergleichsweise geringen Umfang der Vorfälle. Er räumte jedoch ein: „Dass das kommunikativ besser gemacht werden hätte können, da brauchen wir nicht darüber reden.“

