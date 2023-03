Der börsennotierte Linzer Technologiekonzern Kontron AG (vormals S&T) startet seit Jahresanfang mit neuer Struktur durch. Nach dem Verkauf des IT-Dienstleistungsgeschäfts soll sich die Profitabilität im Vergleich zu den Prognosen zu Jahresbeginn noch deutlicher verbessern. Wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte, wird für 2023 nun ein Nettogewinn von rund 66 Millionen Euro in Aussicht gestellt - um 10 Prozent mehr als noch im Jänner erwartet. Für das abgelaufene Geschäftsjahr 2022 soll die Dividende deutlich von 35 Cent auf 1 Euro je Aktie angehoben werden.

Dank des Verkaufs des IT-Servicegeschäfts steigerte Kontron 2022 den Nettogewinn von 48,3 Millionen auf 232,5 Millionen Euro. Im fortgeführten Geschäft lag der um Sondereffekte bereinigte Gewinn bei 55,5 Mio. Euro.

Das im SDAX der Deutschen Börse notierte Unternehmen, das weltweit mehr als 4.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 21 Ländern beschäftigt, bezeichnet das abgelaufene Geschäftsjahr als "Schlüsseljahr in der Geschichte von Kontron". Die umgesetzte strategische Neuausrichtung und Fokussierung auf den Bereich Internet of Things (IoT) spiegele sich in den Zahlen wider.