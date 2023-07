Lastwagen dürfen nach einem Vorschlag der EU-Kommission schwerer werden - wenn sie klimafreundlich sind. So soll die zulässige Gesamtlast von Lastwagen um vier Tonnen erhöht werden, wenn sie emissionsfrei sind, wie die Kommission am Dienstag in Straßburg mitteilte. Damit sollen stärkere Anreize für den Einsatz klimafreundlicherer Technologien bei Lastwagen geschaffen werden. Denn diese würden das Gewicht der Fahrzeuge eher erhöhen, so die Brüsseler Behörde.

Österreichische Spediteure hatten zuletzt einen neuen Vorstoß für die Legalisierung von Lang-Lkw unternommen. Sie betonten, dass es dabei nicht um Giga-Liner mit mehr Nutzlast gehe, sondern nur um eine Verlängerung. Das wäre auch im Sinne der Umwelt, weil dann weniger Fahrten nötig wären, so der Fachverband Güterbeförderung. Anders der VCÖ, der nach wie vor die Zulassung von schweren Lkw befürchtet und vor einer Kostenlawine für die Allgemeinheit warnt.