Schätzungen zufolge sind rund 25.000 Arbeitsplätze beim italo-französischen Automobilhersteller Stellantis und in der zugehörigen Zulieferindustrie in Italien bedroht. Laut der Gewerkschaft besteht die Gefahr, dass "im Laufe des Jahres 2025 sowohl Stellantis als auch die mit dem Konzern verbundenen Unternehmen Jobs kürzen. Ohne rechtzeitiges Eingreifen wird es zu Massenentlassungen kommen", warnte der Vorsitzende der italienischen Metallgewerkschaft Fim Cisl, Ferdinando Uliano, laut Medienberichten am Donnerstag.

Uliano betonte, dass ohne entsprechende Gegenmaßnahmen mindestens 12.000 Arbeitsplätze direkt in den Stellantis-Werken gefährdet seien. Ebenso viele, wenn nicht sogar mehr, könnten in den Zulieferbetrieben verloren gehen.

