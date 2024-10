BMW hatte im vergangenen Quartal zudem mit einem Lieferstopp aufgrund von Problemen mit einem Bremssystem des Zulieferers Continental zu kämpfen. Rund 320.000 Neuwagen konnten deshalb nicht ausgeliefert werden. Der Absatz sank zwischen Juli und September um 13 % auf gut 540.000 Fahrzeuge, während die Verkäufe in den ersten neun Monaten um 4,5 % auf 1,75 Millionen Fahrzeuge zurückgingen. In Europa konnte BMW jedoch einen Anstieg von 1,4 % verbuchen, während die Verkäufe in Asien und Amerika rückläufig waren.

Mercedes-Benz lieferte im dritten Quartal 503.600 Fahrzeuge aus und blieb damit leicht unter dem Vorjahreswert sowie weiterhin hinter BMW als globalem Marktführer im Premiumsegment zurück. Im bisherigen Jahresverlauf sank der Absatz von Mercedes-Benz um 4 % auf 1,46 Millionen Fahrzeuge. Ähnlich wie BMW hatte auch Mercedes im Vorjahr unter Lieferproblemen bei einem Zulieferer gelitten, die sich nun jedoch auflösen.