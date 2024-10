Kowollik erklärte, dass Zölle auf Elektrofahrzeuge negative Auswirkungen hätten, da sie Reaktionen hervorrufen könnten, die auch die europäischen Hersteller betreffen würden. Stattdessen plädierte er für eine Subventionsbepreisung, um Wettbewerbsverzerrungen gezielt zu minimieren.

Mercedes wird voraussichtlich noch bis in die 2030er-Jahre Verbrennermodelle anbieten. Der vollständige Umstieg auf Elektrofahrzeuge hänge laut Kowollik von den emotionalen Entscheidungen der Kunden ab. Viele Menschen befürchten, dass der Übergang zu radikal sein könnte. Ein weiteres Hindernis sei der "Wildwuchs an Bezahlsystemen" in Europa, weniger die Anzahl der Ladestationen. Kowollik hob auch das neue Mercedes-Betriebssystem hervor, das bald auf den Markt kommen soll. Eine einheitliche Softwareplattform für europäische Hersteller lehnte er ab: „Das würde zu lange dauern, und man kann nicht darauf warten“, so Kowollik.



Als einen weiteren wichtigen Trend für die Zukunft der Automobilindustrie nannte er das autonome Fahren. Hier gebe es jedoch noch ethische Fragen zu klären. Mercedes investiert auch in diesem Bereich und strebt an, die Forschung bis zur Marktreife weiter voranzutreiben.