Parallel zu den laufenden M&A-Aktivitäten hat die börsennotierte Semperit-Gruppe die

Weichen für weiteres organisches Wachstum in ihrem Mega-Schlauchwerk im

tschechischen Odry gestellt.

Insgesamt werden in den kommenden Jahren 110 Millionen EUR in den neuerlichen Ausbau einer der weltweit größten Produktionsstätten für Industrie- und Hydraulikschläuche investiert. Besonderes Augenmerk wird dabei auf Nachhaltigkeit und einen hohen

Automatisierungsgrad gelegt. Der Regelbetrieb in der neuen Fertigungshalle mit einer Kapazität für die zusätzliche Produktion von 32 Millionen Meter Hydraulikschlauch soll im Jahr 2025 aufgenommen werden.

Dieser Schritt stellt den Abschluss eines Kapazitätserweiterungsprogrammes dar, in dessen Rahmen in alle Schlauchwerke, etwa auch in China und – gemeinsam mit dem langjährigen Joint Venture-Partner Sri Trang Group – in Thailand investiert worden war.

Semperit produziert in seinem Segment Semperflex (rund 29 Prozent des Gesamtumsatzes der Semperit-Gruppe im ersten Quartal 2022) Hydraulik- undIndustrieschläuche nicht nur in Tschechien, sondern auch an Standorten in Österreich, Thailand und China. Laut eigenen Angaben ist Semperit mittlerweile bei Hydraulikschläuchen weltweit die Nummer 3 und bei Industrieschläuchen die Nummer 2 in Europa. Zu den Abnehmern zählen Hersteller von Kränen, Landmaschinen, Baggern und Baumaschinen.

„Die räumliche Nähe zu unseren Kunden im für uns bedeutenden Markt Europa bringt Vorteile wie kürzere Lieferketten bzw. Lieferzeiten, geringere CO2-Emissionen und reduzierte Transportkosten", erklärt Gerfried Eder, Managing Director Semperflex, die Investitionen in Odry. "Aus dieser sehr starken Position heraus zielen wir auf überproportionale Markt- und Lieferanteilsgewinne ab, um auch weiterhin über dem

Marktdurchschnitt zu wachsen.“



Die Schlauchproduktion in der neuen Fertigung wird ausschließlich unter Verwendung grüner Energien und somit weltweit erstmals CO2-neutral erfolgen. Der Gesamtwasserverbrauch in Odry wird – ungeachtet der Kapazitätsausweitung – nach Fertigstellung der neuen Halle um rund 30 Prozent sinken. Optimierte Warenströme sollen optimale Durchlaufzeiten ermöglichen.

„Alles, das automatisiert werden kann, wird automatisiert: Dadurch erreichen wir im Produktionsprozess ein bisher ungekannt hohes Niveau hinsichtlich Mitarbeiterproduktivität, Prozessstabilität und somit auch Konstanz der Produktqualität“, sagt Michael Adelbauer, Director Operations Semperflex.