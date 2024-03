Die eingetrübte Bauindustrie macht Semperit zu schaffen. "Die Erholung wird später eintreffen als erhofft und das Geld der Regierung fließt unserer Meinung nach zu spät", so Vorstandschef (CEO) Karl Haider. Kostensenkungen mit einer "Run Rate" von mehr als 10 Mio. Euro pro Jahr würden derzeit umgesetzt, wovon 5,8 Mio. Euro bereits 2023 ergebniswirksam werden sollen. Das EBITDA soll im Geschäftsjahr 2024 auf rund 80 Millionen Euro steigen, teilte der börsennotierte Konzern mit. Der Hauptversammlung werde eine Dividende von 0,5 Euro je Aktie vorgeschlagen. An der Börse kamen die Zahlen gut an, die Semperit-Aktie legte bis Mittag um 3,5 Prozent zu.

"Die Semperit-Gruppe hat sich im Geschäftsjahr 2023 in einem herausfordernden Marktumfeld, das von hoher Inflation und einer schwachen Konjunktur geprägt war, solide behauptet", so das Wiener Unternehmen. Das Jahr sei von der Neuaufstellung als Elastomer-Spezialist rein für den industriellen Bereich geprägt gewesen. "Die wichtigsten Meilensteine dabei waren der Verkauf des Medizingeschäfts sowie die Übernahme des Flüssigsilikon-Spezialisten Rico, der unsere Produktpalette komplementär und in attraktiven Märkten ergänzt", so Semperit-Chef Karl Haider.