Der Rückgang der Auftragseingänge bereitet Mader keine Sorgen. Nach der Pandemie gab es 2021 und insbesondere 2022 einen erheblichen Nachholbedarf. "Unsere Kunden haben überproportional hohe Aufträge erteilt, insbesondere Ende 2022 und im ersten Quartal 2023, um Kapazitäten bei uns zu sichern. Diese Aufträge arbeiten wir nun ab, und seit dem ersten Quartal 2023 gingen die Auftragseingänge allmählich zurück." Mader sieht jedoch eine Trendumkehr mit einem Auftragsplus von 1,7 Prozent gegenüber dem Schlussquartal 2023. "Ich erwarte mir, dass die Auftragseingänge im zweiten Quartal über dem ersten Quartal liegen werden."

Der aktuelle Auftragsbestand beträgt 195 Millionen Euro, hauptsächlich im Bereich AMS (Advanced Manufacturing & Services). "Die Kunden haben überproportional hohe Aufträge platziert, vor allem Ende 2022 und auch noch im ersten Quartal 2023. Das erste Quartal 2023 war noch von sehr hohen Aufträgen von unseren Kunden geprägt, die sich damit auch Kapazitäten bei uns reservieren wollten. Sie haben also mehr bestellt, als sie unmittelbar benötigt haben." In der Division Oilfield Equipment entsprechen die Auftragseingänge nahezu den Umsätzen, da ein großer Teil davon Mietgeschäfte sind.

In den letzten Jahren haben sich die USA zum größten Ölproduzenten entwickelt und ihre Abhängigkeit vom Nahen Osten reduziert, erklärte Mader. Durch den Ausbau der LNG-Kapazitäten sind die USA vom Importeur zum Exporteur von Öl und Gas geworden. Gleichzeitig hält das OPEC-Kartell den Ölpreis erfolgreich auf einem höheren Niveau von 80 bis 90 Dollar pro Barrel, was Investitionen in der Industrie fördert. "Das reicht aus, damit in der Industrie investiert wird."

Für das Nordamerika-Geschäft ist Mader optimistisch, da Europa seine Abhängigkeit von russischem Öl und Gas reduziert, was Investitionen in anderen Regionen angeregt hat. Allerdings hat sich die Bohr- und Komplettierungsaktivität auf dem amerikanischen Markt im letzten Jahr deutlich verringert. "Der Rig Count hat sich alleine im Jahresvergleich um 17 Prozent reduziert. Und das ist auch im April und im Mai weitergegangen. Wir hatten Anfang 2023 noch fast 800 Bohrtürme in den USA, jetzt momentan sind es gerade mal etwas mehr als 600 - und das spürt man natürlich auch."

Geopolitisch könnte eine Eskalation des Konflikts zwischen Iran und Israel den Ölpreis stark ansteigen lassen, da viel Öl durch die Straße von Hormus transportiert wird. Derzeit erwartet Mader jedoch keine Eskalation.