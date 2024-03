"Das Jahr 2023 war für SBO außerordentlich erfolgreich", so Klaus Mader, Vorstandsvorsitzender von SBO. Und der Ausblick sei positiv. "Der anhaltende Bedarf nach Energiesicherheit und die erhöhten Investitionen vor allem in internationalen Märkten und in Offshore-Projekte stimmen die Branche optimistisch. SBO wird die Marktchancen im Kerngeschäft konsequent nutzen und blickt dank gut gefüllter Auftragsbücher, der Integration von Praxis Completion Technology sowie neuer Produktinnovationen zuversichtlich ins weitere Jahr 2024", betonte Mader am Mittwoch in einer Aussendung.

Über das Ölgeschäft selbst und die Rolle der SBO sagte Mader vor Journalisten: "In unserem Kerngeschäft ist das Marktumfeld immer noch sehr gut. Der Hunger nach Energie wächst." Man dürfe nicht vergessen, dass weiterhin in die Offshore-Förderung investiert werde, "man glaubt also an die Langfristigkeit dieser Energiequelle". Treiber seien die Länder Indien, China und Brasilien. Davon profitiere auch der größte SBO-Produktionsstandort in Ternitz (Niederösterreich) und der Stahlzulieferer Böhler. Zuletzt sei die Mitarbeiterzahl weiter erhöht worden, Ternitz sei neben einem Werk in den USA eines von zwei Kompetenzzentren für den 3D-Stahldruck. Ein Viertel der weltweit rund 1.600 SBO-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter sind in Österreich beschäftigt.

Mader betonte heute die starke Steigerung des operativen Cash Flows um 65 Prozent, denn "Cash is King". Damit könne SBO strategisch wachsen, "und das haben wir auch vor", so der Firmenchef. Vom guten Geschäftsverlauf sollen auch die Aktionäre profitieren: Mit einer Dividende von 2 Euro/Aktie sollen 44 Prozent des Jahresüberschusses ausgeschüttet werden. Der Standort in Saudi-Arabien soll verdoppelt werden, in Vietnam ist ein Ausbau um 50 Prozent geplant.