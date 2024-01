Neben dem Kerngeschäft arbeitet die SBO derzeit am Aufbau des neuen Segments "New Energy", mit dem zukünftige Energielösungen - mit dem Schwerpunkt Wasserstoff - vorangetrieben werden sollen. Zu diesem Zweck sei in den nächsten Jahren die Übernahme eines Ausrüsters im Bereich Wasserstoff geplant. Zunächst müsse aber noch ein geeigneter Kandidat für die Übernahme gefunden werden. Mit dem Aufbau des Bereichs Neue Energien sei aber keinesfalls ein Ausstieg aus dem Öl- und Gasgeschäft verbunden. Die SBO sei mit ihren Produkten Weltmarktführer. Diese Marktführerschaft wolle man nicht aufgeben. Außerdem würden beide Energieträger noch für viele Jahrzehnte benötigt, so der Ex-CEO Ende letzten Jahres.

>>> SBO: Vom Ölfeld zu Green-Tech?

Grohmann ist nach 22 Jahren zum Jahresende aus der Geschäftsführung der SBO ausgeschieden. Der bisherige Finanzvorstand (CFO) Klaus Mader übernimmt ab 1. Januar zusätzlich die Aufgaben des Vorstandsvorsitzenden. Klaus Mader ist seit 2015 als Finanzvorstand bei der SBO tätig. Zuvor war er unter anderem bei der Tyrolit Gruppe und der Wienerberger Baustoffindustrie AG beschäftigt. Campbell MacPherson, bislang Leiter des SBO-Geschäftsbereichs Advanced Manufacturing & Services (AMS), wurde als Chief Operating Officer (COO) zum Mitglied der Geschäftsleitung ernannt. Campbell MacPherson (49) ist seit 15 Jahren in der SBO-Gruppe tätig. Er war unter anderem Geschäftsführer der SBO Tochtergesellschaften in Großbritannien, Vietnam und im Mittleren Osten. Darüber hinaus hatte er leitende Positionen bei Premier Hytemp und Forth Tool & Valve inne.