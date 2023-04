Anwendungen von OpenAI wie ChatGPT zeigen die Versatilität dieser aufstrebenden Technologien. Auch am heimischen Markt findet Künstliche Intelligenz mehr und mehr Anklang: Fast zwei Drittel aller österreichischen Unternehmen planten Ende 2022 Investitionen in Cloud Computing, Data Analytics und AI, wie eine EY-Umfrage ergeben hat. Allerdings stehen viele Organisationen vor großen Herausforderungen bei der Produktivsetzung von AI -Modellen sowie bei der Definition einer umfassenden AI -Strategie.



Im Unternehmenskontext wird AI oft bei der Automatisierung verwendet. Beispiele hierfür sind die automatische Extraktion von Informationen aus Rechnungen und die Qualitätssicherung in der Herstellung. Der Online-Chatbot ChatGPT gehört zu einer Klasse von AI namens „Generative Artificial Intelligence“. Diese Klasse ist in der Lage anhand von Userinput Texte, Bilder und Audio zu generieren. Basis dieser Lösung ist ein sogenanntes Large Language Model. Dieses ist in der Lage den Kontext, die Intention und den Stil von Sprache zu verstehen. Dadurch können technisch komplexe und bisher zu teure Anwendungsfälle, wie das Migrieren von veraltetem Programmcode, umgesetzt werden.