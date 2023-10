Demgegenüber stünden nach unten korrigierte Prognosen von WIFO und IHS, die diese geradezu "fahrlässig" erstellt hätten, gab er zu bedenken. Die Industrie werde aus seiner Sicht in ein "tiefes Minus" geraten, das weit in die zweite Jahreshälfte 2024 hineingehen werde: "Uns erwartet ein heißer Herbst, ein kalter Winter und ein nasses Frühjahr - im übertragenen Sinn." Die Rezession sei selbst verschuldet: Nationalbank und die EZB würden nur "Phrasen und Schmonzes" von sich geben, wüssten nicht, was sie tun sollten. Auch in der Regierung hätten einige Grüne nicht begriffen, wie ernst die Lage sei. Die angekündigten Verordnungen für den Umstieg von Gas auf Öl auch für die nicht so großen Betriebe seien nicht auf den Weg gekommen. Auch die Inflation werde nicht wieder zu 2 Prozent zurückkehren. Seine Vorschläge: Die "würgenden" Zinserhöhungen sollten wieder zurückgefahren werden. Die Steuern auf Benzin, Strom, und Gas sollten verringert werden. Es sollte zumindest vorübergehend wieder die schon in der Pandemie bewährten Investitionsprämien geben, weiters Steuer- und Gebührensenkungen auch bei den Lohnnebenkosten. Obendrein tritt er für die Erhöhung des Pensionsalters und Anreize für längeres Arbeiten ein. Das würde durch den belebenden Effekt zuletzt wieder mehr Geld in den Staatshaushalt bringen.

Angesichts der hohen Inflation "darf man sich über die Lohnforderungen der Gewerkschaften nicht wundern ", zeigt Untersperger Verständnis - "auch wenn 11 Prozent ein bisserl übertrieben sind". Mit einem Plus von 2,5 bis 3 Prozent werde kein Arbeitnehmer, der Familie hat aber nicht mehrere tausend Euro verdient, durchkommen. In Deutschland gebe es mit insgesamt 8 Prozent für 2 Jahre eine "vernünftige Vereinbarung". Der Bergbau orientiere sich an den Lohnverhandlungen der Metaller. "Wir haben auch Betriebsversammlungen".