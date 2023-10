Besonders gut sei das Geschäft mit Fruchtzubereitungen für den Bereich "Food Services" (unter anderem Systemgastronomie, Hotellerie) sowie mit Fruchtsaftkonzentraten und Zucker für die Getränkeindustrie gelaufen. Das operative Ergebnis im Fruchtbereich drehte von minus 60 Millionen Euro aufgrund von Abschreibungen auf Werke in der Ukraine und Russland auf nun 43,7 Millionen Euro im ersten Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres 2023/24.

Agrana betreibt in der Ukraine ein Fruchtzubereitungs- und ein Fruchtkonzentratwerk in Vinnitsa - rund 300 Kilometer südwestlich von Kiew. In Russland gibt es ein Fruchtzubereitungswerk in Serpuchov - rund 100 Kilometer südlich von Moskau. Die Werke in der Ukraine lägen nicht in der Kampflinie. Es gebe aber regelmäßig Fliegeralarm und Einschläge, berichtete Mühleisen. Die Situation sei für die Belegschaft "extrem schwierig", dennoch sei die Auslastung der Werke wieder auf über 50 Prozent gestiegen. In Russland werde laufend evaluiert, "was das richtige Vorgehen ist", so der Agrana-Chef.

Das operative Ergebnis im Zuckerbereich konnte von 14,4 auf 31 Millionen Euro gesteigert werden. Der Weltmarktpreis für Zucker erreichte ein 13-Jahres-Hoch. Aufgrund des Klimawandels, volatiler Witterungsverhältnisse und regulatorischer Eingriffe bei Pflanzenschutzmitteln erwartet der Agrana-Chef keine Überproduktion von Zucker mehr und ein stabileres, höheres Preisniveau als in der Vergangenheit.