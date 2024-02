Der oberösterreichische Feuerwehrausrüster Rosenbauer ist im Jahr 2023 nach vorläufigen Ergebnissen in die schwarzen Zahlen zurückgekehrt. Nach einem Verlust von 10,6 Millionen Euro im Vorjahr betrug das Betriebsergebnis (EBIT) 37,4 Millionen Euro, teilte das börsennotierte Unternehmen am Freitag mit. "Die Unternehmensgruppe ist dank der Maßnahmen zur Effizienzsteigerung sowie höherer Verkaufspreise der ausgelieferten Fahrzeuge wieder in die Gewinnzone zurückgekehrt", hieß es.

Nach vorläufigen Zahlen steigerte der Rosenbauer Konzern den Umsatz im Jahr 2023 auf 1,06 Mrd. Euro im Vergleich zu 972,2 Mio. Euro im Jahr 2022. Alle Vertriebsregionen und das Segment abwehrender Brandschutz konnten ihr Geschäftsvolumen steigern, wie das Unternehmen mitteilte. Ein Cyberangriff im Februar habe zu Produktionsausfällen von bis zu zwei Wochen und entsprechenden Rückständen geführt. Das Ergebnis vor Steuern (EBT) war den Angaben zufolge trotz deutlich gestiegener Finanzierungskosten wieder positiv. Es lag bei 7,3 Millionen Euro (Vorjahr: -30,2 Millionen Euro).

