Die nach eigenen Angaben erste CO2-Rückgewinnungsanlage Österreichs in der Zementindustrie errichtet der Baustoffhersteller Rohrdorfer in Pinsdorf (Bezirk Gmunden). Jährlich können 30.000 Tonnen Kohlendioxid zurückgewonnen werden, die Anlage soll im Spätherbst 2026 in Betrieb gehen, hieß es am Dienstag beim Spatenstich mit Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) sowie den Landesräten Markus Achleitner (ÖVP) und Stefan Kaineder (Grüne).

Die Anlage hat eine Kapazität von 50.000 Tonnen CO2-freiem Zement pro Jahr. Das Kohlendioxid wird mittels kryogener Gastrennung aus dem Rauchgas des Zementwerks abgetrennt. Anschließend kann es gespeichert (Carbon Capture and Storage) oder in Grundchemikalien umgewandelt werden (Carbon Capture and Usage). Das Projekt wird vom österreichischen Innovationsprogramm "Transformation der Industrie" mit insgesamt 30 Millionen Euro gefördert. Ein Viertel der Kosten trägt die Rohrdorfer Unternehmensgruppe mit Sitz im bayerischen Rohrdorf.

